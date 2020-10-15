كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيروس Covid-19 يمكنه أن “يعيش لمدة 28 يومًا” في ظروف المختبر

قال باحثون إن الفيروس المسؤول عن Covid-19 يمكن أن يظل معديًا على الأسطح مثل الأوراق النقدية وشاشات الهاتف والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة 28 يومًا.

تشير النتائج التي توصلت إليها وكالة العلوم الوطنية الأسترالية إلى أن SARS-Cov-2 يمكن أن يعيش لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد، ومع ذلك، أجريت التجربة في الظلام. لقد ثبت بالفعل أن الأشعة فوق البنفسجية تقتل الفيروس. كما ألقى بعض الخبراء بظلال من الشك على التهديد الفعلي الذي يمثله انتقال العدوى السطحي في الحياة الواقعية حيث ينتقل الفيروس التاجي في الغالب عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتحدثون.

ولكن هناك أيضًا دليل على أنه يمكن أيضًا أن ينتشر عن طريق الجسيمات المعلقة في الهواء. من المحتمل أيضًا أن يصاب شخص ما بـ Covid-19 عن طريق لمس الأسطح المصابة مثل المعدن أو البلاستيك، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض. ومع ذلك، يُعتقد أن هذا أقل شيوعًا.

ماذا تقول الدراسة؟

وجدت الاختبارات المعملية السابقة أن SARS-Cov-2 يمكن أن يعيش لمدة يومين إلى ثلاثة أيام على الأوراق النقدية والزجاج، وما يصل إلى ستة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، على الرغم من اختلاف النتائج.

ومع ذلك، وجد البحث الذي أجرته وكالة CSIRO الأسترالية أن الفيروس كان “قويًا للغاية”، حيث يعيش لمدة 28 يومًا على الأسطح الملساء مثل الزجاج الموجود على شاشات الهاتف المحمول وكل من الأوراق النقدية البلاستيكية والورقية، عند الاحتفاظ بها عند 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت)، أي حوالي في درجة حرارة الغرفة وفي الظلام. وبالمقارنة، يمكن لفيروس الأنفلونزا أن يعيش في نفس الظروف لمدة 17 يومًا.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Virology Journal، أن SARS-Cov-2 نجا لفترة أقل في درجات حرارة أعلى من درجات الحرارة الباردة توقفت العدوى في غضون 24 ساعة عند 40 درجة مئوية على بعض الأسطح، كما بقيت لفترة أطول على الأسطح الملساء غير المسامية مقارنة بالمواد المسامية مثل القماش ، والتي تبين أنها لا تحمل أي فيروس معدي خلال 14 يومًا الماضية

ما هي الخلافات حول؟

وانتقد البروفيسور رون إكليس، المدير السابق لمركز البرد المشترك بجامعة كارديف، الدراسة وقال إن الاقتراح بأن الفيروس يمكن أن يستمر لمدة 28 يومًا يسبب “خوفًا لا داعي له في الجمهور”. وقال “الفيروسات تنتشر على الأسطح من المخاط في السعال والعطس والأصابع المتسخة وهذه الدراسة لم تستخدم مخاط بشري طازج كوسيلة لنشر الفيروس”. “المخاط الطازج هو بيئة معادية للفيروسات لأنه يحتوي على الكثير من الخلايا البيضاء التي تنتج إنزيمات لتدمير الفيروسات ويمكن أن تحتوي أيضًا على أجسام مضادة ومواد كيميائية أخرى لتحييد الفيروسات. “في رأيي، ستستمر الفيروسات المعدية لساعات فقط في المخاط على الأسطح بدلاً من أيام.”

في ورقة بحثية نشرتها مجلة لانسيت في يوليو، قال إيمانويل جولدمان، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة روتجرز ، إن “فرصة الانتقال عبر الأسطح غير الحية ضئيلة للغاية”. وقال إن الدراسات التي أشارت إلى وجود خطر كبير تم تصميمه “مع تشابه ضئيل مع سيناريوهات الحياة الواقعية”.

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قالت مونيكا غاندي، أستاذة الطب بجامعة كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، إن فيروس كورونا لم ينتشر عبر الأسطح.

ينتشر Covid-19 بشكل أساسي عن طريق الهواء. أظهرت الدراسات أن الفيروس يمكن أن يظل معديًا في الجسيمات المحمولة بالهواء لأكثر من ثلاث ساعات. ما هو أقل تأكيدًا هو الدرجة التي يمكن أن ينتشر بها عبر الأسطح مثل الأوراق النقدية وشاشات اللمس.

قيمت الدراسات السابقة قابليتها للبقاء على الفولاذ المقاوم للصدأ وتفاوتت نتائجها بشكل كبير، حيث تراوحت بين ثلاثة و14 يومًا في درجة حرارة الغرفة. نظرت الدراسة الجديدة في المدة التي يمكن للفيروس أن يعيش فيها على الزجاج والورق والملاحظات البلاستيكية وكذلك الفولاذ. ووجدوا أنه يمكنهم اكتشافه بعد 28 يومًا على كل هذه الأسطح عند 20 درجة مئوية – وهي فترة أطول بكثير مما أشارت إليه الدراسات السابقة.

ومع ذلك، فقد أجريت التجارب في ظروف صديقة للفيروسات – في غرفة مظلمة ذات درجات حرارة ورطوبة مستقرة – لذلك قد لا يعمل الفيروس بشكل جيد في العالم الحقيقي، ومع ذلك، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى غسل اليدين وكذلك شاشات اللمس بانتظام وتجنب لمس الوجه لتقليل مخاطر الإصابة.

لماذا هذا مهم؟

قال الدكتور لاري مارشال، الرئيس التنفيذي لـ CSIRO: “إن تحديد المدة التي يظل فيها الفيروس قابلاً للتطبيق حقًا على الأسطح يمكّننا من التنبؤ بشكل أكثر دقة وتخفيف انتشاره، والقيام بعمل أفضل لحماية شعبنا”.

قال مؤلفو الدراسة إن قدرة SARS-Cov-2 على الاستمرار على الفولاذ المقاوم للصدأ في درجات حرارة منخفضة يمكن أن تفسر تفشي Covid-19 في منشآت معالجة اللحوم والتخزين البارد.

ثبتت نتائج اختبار آلاف العمال في مصانع معالجة اللحوم والمسالخ حول العالم.

تشمل الأسباب الأخرى التي تم اقتراحها سابقًا ظروف العمل القريبة، والبيئات الباردة والرطبة، والحاجة إلى الصراخ على الآلات المزعجة. يقول باحثو CSIRO أيضًا إن نتائجهم تدعم الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش على الأطعمة الطازجة والمجمدة.

تقول منظمة الصحة العالمية: “لا توجد حاليًا حالة مؤكدة لـ Covid-19 تنتقل عن طريق الطعام أو تغليف المواد الغذائية”. لكنها تسرد عددًا من الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لتجنب انتقال التلوث.