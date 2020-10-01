شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 50 حالة وفاة و 4493 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس تسجيل 4493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 367474 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 50 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق بسبب كورونا 9231 حالة بعد تسجيل 50 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 295882 بعد تسجيل 3685 حالة شفاء أيضا.

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