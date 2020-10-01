إثيوبيا تحبط مخططا لتفجيرات تستهدف "يوم الشكر"

أعلنت مفوضية الشرطة بإقليم أوروميا، اليوم الخميس، عن اعتقال 503 شخصا كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وأعمال تخريبية في كل من أديس أبابا ومدينة بشفتو بإقليم أوروميا (40 كلم من العاصمة).

وأوضحت أن التفجيرات والأعمال التخريبية كانت تستهدف احتفال "إريتشا (يوم الشكر)، يومي السبت والأحد المقبلين.



وقال مفوض شرطة إقليم أوروميا، الجنرال أرارسا مرداسا، إن مفوضية الشرطة تعمل جاهدة لضمان أمن وسلامة احتفالات مهرجان "إرتشا" التي تحتفل بها قومية أورومو يومي السبت والأحد المقبلين، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من إحباط خطة لبعض العناصر التخريبية.

وأوضح المفوض، في تصريح صحفي، أن الشرطة ألقت القبض على 503 شخصا كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وأعمال تخريبية تستهدف احتفال مهرجان "إريتشا".

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وقال إن العناصر التي تم القبض عليها كان بحوزتها 14 قطعة سلاح من نوع كلاشينكوف، و26 قنابل متفجرات و103 قطعة مسدس.

وناشد المسؤول، جميع الإثيوبيين بالتكاتف والتضامن مع قوات الأمن من أجل إنهاء الاحتفال بشكل سليم.

والسبت المقبل، تحتفل قومية الأورومو بمهرجان "إريتشا" (يوم الشكر)، بالعاصمة أديس أبابا ويستمر الاحتفال حتى الأحد الذي يحتفل به في إقليم أوروميا بمدينة بيشفتو، وهو الاحتفال الرئيسي لهم، ويمثل "عيدا للشكر" على موسم الأمطار في البلاد.

ودأبت قومية الأورومو على الاحتفال بـ"مهرجان إريتشا" (يوم الشكر ) في الأول من أكتوبر/تشرين الأول كل عام، فيما سيحتفل به للمرة الثانية يوم السبت بأديس أبابا.

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