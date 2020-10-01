مغني الراب “دون بيغ”: الميزانية المخصصة للدعم “حقيرة” وهناك من لا يستحق الحصول عليه

دافع مغني الراب، دون بيغ، عن استفادة فنانين من الدعم، في حين انتقد وجود أسماء غير معروفة في لائحة المستفدين منه، كما اعتبر أن الميزانية، التي رصدتها وزراة الثقافة والشباب والرياضة لدعم القطاع الفني، والمحددة للسنة الجارية في مليار و400 مليون سنتيم، ميزانية هزيلة.

وأطل دون بيغ على جمهوره، أمس الأربعاء، في فيديو أوضح فيه رأيه في موضوع الدعم العمومي للفنانين، الذين أثار جدلا واسعا، وأشار إلى أن مزيانية مليار و400 مليون، التي خصصتها وزارة الثقافة لدعم الفنانين، ميزانية “حقيرة”، مقارنة مع الميزانية، التي تخصصها دول متقدمة، وأخرى نامية للنهوض بالفن.

وأضاف البيغ أن لائحة الدعم تضم أسماء فنانين يستحقون، لكن بالمقابل كانت هناك أسماء، وشركات غير معروفة.

ولم يستفد دون بيغ من دعم وزارة الثقافة للسنة الجارية، غير أنه استفاد في عام 2016، من الدعم في ثلاتة مجالات، الإنتاج الموسيقي والغنائي، تحصل بموجبه على 20 مليون سنتيم، بالإضافة إلى استفادة من 20 مليونا أخرى في مجال ترويج المنتوج الموسيقي، والغنائي، واستفادت شركته “دي بي إف استوديو” من 12 مليون سنتيم في مجال توزيع، وتسويق المنتوج الموسيقي، والغنائي.