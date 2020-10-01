مصدر: الأمن يكثف جهوده لضبط "عنتيل التجمع" بعد تحديد هويته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تكثف جهودها لضبط شخص وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل التجمع".
وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن الأجهزة الأمنية تعمل على الوصول إلى المتهم بعد تحديد هويته وإحالته للنيابة المختصة للتحقيق.
وفحصت أجهزة الأمن استغاثة فتاة بشأن تعرضها للاعتداء الجنسي على يد شخص وصفه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل التجمع".
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشورات عن فتاة ادعت استغلالها جنسيًا وماديًا من أحد الأشخاص داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" شهيرة بالتجمع الخامس.
وزعمت الفتاة أن المشكو في حقه كان على علاقة بفتاة ووالدتها في نفس الوقت، مطالبة بسرعة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
بدورها، استقبلت مبادرة "أنتي الأهم" -الداعمة لضحايا التحرش والعنف الجنسي- استغاثة من الفتاة، تضمنت تمكن المشكو في حقه من الإيقاع بزوجات الأثرياء، ويحصل على كل ما يريد بعد أن يوهمهن باسم الحب، وأطلق عليه (عنتيل التجمع).
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