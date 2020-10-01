مصرع شاب واصابة 15 آخرين في حادث تصادم بطريق الزعفرانة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بطريق "السخنة– الزعفرانة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والتأمين الصحي، وإيداع جثة المتوفي المشرحة.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس تلقى إخطارًا اليوم الخميس من مأمور قسم عتاقة، بوقوع حادث تصادم أمام إحدى القرى السياحية بالكيلو 88 طريق السخنة المتجه للزعفرانة، وانتقلت قوة من قسم عتاقة لموقع الحادث.

وأظهرت المعاينة أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وأن عجلة القيادة اختلت في يد سائق السيارة الملاكي، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الأخرى أمامه.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة في السويس، إن المصابين حالتهم العامة مستقرة، وتنوعت إصاباتهم بين كسور في الأطراف وجروح وسحجات، كما أصيب 2 بكسور مضاعفة في الفخذ وكسور في عظام الحوض نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص.