سعيدة شرف: المغاربة في حاجة إلى توفير قوتهم وليس للانتاجات الفنية

طالبت الفنانة سعيدة شرف بتحويل الدعم العمومي المخصص للفنانين، لدعم المحتاجين، الذين يصعب عليهم توفير قوتهم اليومي، كون المغاربة في حاجة إلى ذلك، وليس إلى الانتاجات الفنية، حسب تعبيرها.

وشاركت سعيدة شرف، عبر حسابها على أنستغرام، ليلة أمس الأربعاء، تدوينة جاء في بدايتها: “أول شيء بغيتكم تعرفوه هو أنني 15 سنة في الميدان لم أستفد، ولو مرة واحدة من أي دعم فني، وكل إنتاجاتي من مالي الخاص”.

وبررت سعيدة شرف سبب وقوفها ضد دعم الفنانين بأن المغربة اليوم “في حرب بيولوجية مع فيروس كورونا، استطاع أن يضر بنا جميعا، وأثر فينا نفسيا وماديا، أما عن نفسها فقالت: “أما بخصوص أنا ما عندي وماخصني”.

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ووجهت سعيدة شرف رسالتها إلى وزارة الثقافة، وقالت فيها: “المغاربة في حاجة للأكل والشرب وليسوا في حاجة لإنتاجات فنية”.

وطالبت شرف بأن يتم تحويل مبلغ الدعم لفائدة المحتاجين، وقالت، وجب أن “يوزع على اللي ما لاقيين ما ياكلو ولا يشربو سواء كانو فنانين أو أولاد الشعب عاديين”، مشيرة إلى أن الأسماء المشرفة على وزارة الثقافة تتغير” لكن اللوبي لم يتغير كولشي فراسو الأخبار..”.

وأشارت سعيدة شرف إلى أن الدعم منح لبعض الفنانين، الذين لم تسمع بهم، وهم يعرفون أنفسهم، وهذا أمر ليس جديد على الساحة الفنية.