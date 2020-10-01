يد الإخوان "الماكرة" تعمق خلاف قرطاج - القصبة

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي دعا أعضاء حكومته إلى ضرورة التنسيق معه في كل الملفات قبل التواصل مع رئيس البلاد قيس سعيد



وبينت المصادر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المشيشي حذر وزراءه من مغبة الالتقاء بقيس سعيد، من دون إذن مسبق منه.

ولا تبدو العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس في أفضل حالاتها، حيث اإن دخان المعركة بدأ يتصاعد بين "القصبة"، و"قرطاج" بصورة جلية للعيان.



ولم يتجاوز المشيشي الشهر الأول منذ حصوله على ثقة البرلمان لخلافة إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته يوليو/تموز الماضي.

ويرى متابعون أن سيناريو العلاقة المتوترة التي جمعت سابقا الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بيوسف الشاهد تعيد نفسها اليوم بين هشام المشيشي وقيس سعيد.



وقد يكون لهذا الصراع المفتوح بين رأسي السلطة التنفيذية تداعيات خطيرة على بنية الحكم، الغارقة، حسب العديد من المتابعين، في أزمات اقتصادية واجتماعية منذ سنة 2011.



الإخوان.. رأس الفتنة

"وراء كل أزمة تونسية هناك شيطان اخواني يقف وراءها".. هكذا يصف محللون دور حركة النهضة منذ تواجدها في المشهد التونسي، فهي التي تختزل كل أسباب الخراب الذي يهز منظومة الحكم التونسية، حسب تأكيدات المعارضة البرلمانية.



وتحاول حركة النهضة زرع بذور الفتنة بين سعيد والمشيشي منذ اليوم الأول لنيل الثقة، حيث يحاول الحزب الإخواني ابتزاز الحكومة ومقايضتها.



وتفيد مصادر مطلعة بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هدد المشيشي بإسقاط كل القوانين المطروحة في البرلمان ما لم يقطع علاقته بقيس سعيد.



وبينت ذات المصادر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن حركة النهضة طلبت من المشيشي تغيير وزيري الداخلية توفيق شرف الدين، والعدل محمد بوستة، المحسوبين على سعيد.



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هذه "الشروط " الإخوانية دفعت المشيشي إلى إعادة حساباته السياسية، ورسم تحالفات جديدة لضمان استمرار موقعه في رئاسة الحكومة.



ويحتاج المشيشي إلى أغلبية 109 أصوات لتمرير قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2021 ، كما أن حكومته تحتاج إلى هذه الأغلبية للمصادقة على قرارات الحكومة.



ويرى الصادق بواب، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن حركة النهضة الإخوانية تسللت بين المشيشي وقيس سعيد لتعميق القطيعة بينهما.



وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الثلاثي الذي يجمع "النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة" يبحث عن موطئ قدم داخل الحكومة من أجل التأثير في القرار، وطمس الحقائق الأمنية التي تدين الإخوان، والتغطية على ملفات الفساد التي تلاحق رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.



وتابع قائلا: "هذا الثلاثي يريد الاستثمار في القطيعة الحاصلة بين المشيشي وسعيد لخدمة أجنداته الخاصة فقط".

هل يدفع سعيد المشيشي للاستقالة؟

ويرى أكثر من مراقب تونسي أن قيس سعيد لن يسمح لحركة النهضة وحلفائها بالتغلغل من جديد في أروقة قصر الحكومة "القصبة"، وأن خطة ما تطبخ على نار هادئة ستدفع بهشام المشيشي إلى الاستقالة.



وتعتبر الناشطة السياسية منى الفرشيشي أنه دون دعم من قيس سعيد لا يمكن للمشيشي أن يكتسب وزنًا سياسيًا، خاصة أمام محاولات الأحزاب البرلمانية توظيفه لمصالحهم الضيقة.



وتتوقع الناشطة أطوارا جديدة من الصراع بين الرجلين قد يصل حد إقالة المشيشي من منصبه قبل نهاية 2020.



ووصفت هذه المرحلة، التي تعيشها تونس، بالوضعية العبثية التي يغيب فيها منطق الدولة وتتحول فيها المؤسسات إلى مجال فقط للصراع المفتوح.



ومهما كانت نتائج الصراع بين رئاسة الجمهورية والحكومة في تونس، فإن انعكاساتها ستكون خطيرة، حسب كل المراقبين، على الواقع الاقتصادي المنهار والذي تعمق أزمته الأعداد المتزايدة لوفيات وباء كورونا.