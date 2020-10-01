اخبار العالم

موسكو تتهم نافالني بالعمل مع المخابرات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الخميس 2020/10/1 03:33 م بتوقيت أبوظبي

اتّهمت موسكو، اليوم الخميس، المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي قال إنه تعرض لمحاولة تسميم، بالعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

جاء ذلك تزامنا مع تصريحات هي الأولى التي يدلي بها المعارض الروسي منذ مغادرته المستشفى الألماني حيث تلقى العلاج، ادّعى فيها وقوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وراء تسميمه.

وردا على تلك التصريحات، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين: "نعتقد أن لا أساس لهذا النوع من الاتهامات غير المقبولة ضد الرئيس الروسي".

Advertisements

واتهم بدوره وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بـ"العمل حاليا" مع نافالني. 

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، أصيب نافالني بوعكة صحية على متن رحلة جوية عائدا من سيبيريا لموسكو، نقل على إثرها إلى مستشفى بألمانيا لتلقي العلاج.

لتبدأ رحلة من الحرب الكلامية بين الغرب وموسكو، إذ أعلنت ألمانيا أن اختبارات السموم التي أجريت له أظهرت وجود سم الأعصاب نوفيتشوك، الذي يعود للحقبة السوفياتية. 

لكن الكرملين نفى الاتهامات بضلوعه في التسميم، ووصفها بـ"السخيفة"، متهما قادة دول الغرب بشن حملة معلومات "مضللة" حول مرض نافالني. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تتهم نافالني بالعمل مع المخابرات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا