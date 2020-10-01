بريطانيا في انتظار عقوبات المفوضية الأوروبية

تعتزم المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة بشأن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرق أجزاء من اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
"سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، مشيرة إلى أن الخطوة تعد تصعيدًا كبيرًا في التوترات مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى الاتفاق التجاري بين الجانبين.
وتقول بروكسل إن رئيس الوزراء خالف وعد "حسن النية" الذي وقع عليه الجانبان في اتفاق الانسحاب الذي أبرم وأقره البرلمان العام الماضي، ذكرت ذلك قناة
تم التوافق بشأنه مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، وسيطرح القانون أمام مجلس اللوردات للمناقشة والتصويت.
وكان البرلمان البريطاني أيّد هذا الأسبوع خطط الحكومة فيما يخص مشروع قانون التجارة الداخلية، الذي يخرق بعض ما
وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير الماضي إلا أنها تظل في فترة انتقالية ما يعني التزامها بالكثير من القواعد ذاتها حتى نهاية العام الجاري.
وتجرى المحادثات حاليًا بشأن العلاقة المستقبلية، ولكن إذا لم يتم التوصل لانفراجة بحلول منتصف أكتوبر الجاري فإن احتمال الخروج من دون اتفاق قد يظهر في الأفق مجددًا.
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