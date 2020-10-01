“الاتحاد الأوربي يلجأ إلى القضاء ضد بريطانيا لتخليها عن أجزاء من اتفاق “بريكسيت

أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس أن بروكسل ستتخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية للتخلي عن أجزاء من اتفاقية بريكست.

وقالت فون دير لايين “قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية إلى الحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال” باتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن الرسالة “تدعو الحكومة البريطانية إلى إرسال ملاحظاتها في غضون شهر”.

وكان البرلمان الأوربي، قد صادق رسميا، نهاية يناير الماضي على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، محددا سبل الطلاق بين المملكة المتحدة، والاتحاد، في آخر مرحلة كبرى لإنجاز الانفصال، لكن مشاكل عديدة تراكمت بين الطرفين منذ ذلك الوقت.