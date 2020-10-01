شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكو حرام» تقتل 10جنود في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
قُتل عشرة جنودٍ إثر هجوم شنته عناصر تابعة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرقي نيجيريا.
وأوضح مسؤول عسكري بالجيش النيجيري أن الهجوم الذي شنته عناصر تابعة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية استهدف مركبة عسكرية، شمال شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل عشرة جنودٍ وأصيب ثمانيةٌ آخرون.
يُذكر أن التنظيم الإرهابي منذ 2015، شنّ هجماتٍ في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.
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