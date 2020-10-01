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زعماء عرب في الكويت للتعزية بوفاة الأمير الراحل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تستقبل الكويت عدداً من رؤساء وقادة الدول العربية، اليوم الخميس، للتعزية في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي شيع أمس الأربعاء.

إلى ذلك، وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء، وفق ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

كما وصل وفد سعودي برئاسة الأمير منصور بن متعب إلى الكويت لنقل تعازي الملك سلمان وولي عهده الأمير في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما توجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم العزاء بوفاة الأمير الراحل.

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ووصل الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما وصل سلطان عُمان، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ودفن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء واقتصر حضور الجنازة على أفراد الأسرة الحاكمة، بسبب مخاوف من جائحة فيروس .

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توفي الثلاثاء في الولايات المتحدة، حيث كان يُعالج منذ يوليو الماضي.

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