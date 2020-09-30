طنجة.. القاعات الرياضية ستفتح أبوابها ابتداء من الأسبوع المقبل

قررت المندوبية الجهوية للثقافة والرياضة، اليوم الأربعاء، في طنجة، فتح القاعات الرياضية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وبحسب بلاغ لأرباب القاعات الرياضية، فإن القرار اتخذ بعد اجتماع المنجةبية الجهوية للثقافة والرياضة مع مكتب قسم الشؤون الداخلية لولاية طنجة، والمندوب الجهوي للثقافة والشباب والرياضة، من أجل إلغاء جميع الوقفات الاحتجاجية، المبرمجة خلال الأسبوع الجاري.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت إغلاق القاعات الرياضية في عاصمة البوغاز، في شهر يوليوز الماضي، أياما بعد السماح لها بالاشتغال ضمن شروط محددة للوقاية من فيروس كورونا.
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