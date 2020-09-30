ارسنال يستعيد ثلاثة مصابين قبل مواجهة ليفربول

ليفربول يواجه آرسنال، مساء الخميس، على ملعب "آنفيلد"، بدور الـ16 من كأس كاراباو.

وأوضح آرسنال أنّ "ثلاثة لاعبين، وهم إميل سميث رو، وسوكراتيس إلى جانب سيدريك سواريس، عادوا من الإصابة، بينما يستمر غياب أربعة لاعبين آخرين".



وقال آرسنال في بيانه: "إيميل سميث روي الذي يُعاني من إصابة في كتفه الأيمن، تعرض لها خلال التدريبات عاد لنا مرة أخرى، سوكراتيس الذي يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمنى عاد للتدريبات".

وأضاف: "سيدريك سواريس الذي كان يُعاني لديه عضلة في الساق اليمنى، عاد الآن إلى التدريبات".

وواصل: "سوف يستمر غياب كالوم تشامبرز لعدم تعافيه من إصابة الرباط الصليبي ونأمل أنّ يعود للتدريبات بعد نهاية فترة التوقف الدولية في تشرين الاول".



وأتم البيان: "بابلو ماري الذي لديه إصابة في الكاحل الأيسر وقد يعود للتدريبات خلال الأسبوعين المقبلين، وجابييرل ماريتنيلي يُعاني من إصابة في الركبة اليسرى يأمل في العودة للتدريبات بحلول نهاية السنة؛ بينما يُعاني موستافي من إصابة في أوتار الركبة اليمنى وقد يعود للتدريبات بعد نهاية فترة التوقف الدولية في تشرين الاول".