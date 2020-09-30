غدًا.. القاهرة تستقبل أولى رحلات مطار دمشق

تستقبل القاهرة، غدًا الخميس، أولى رحلات مطار دمشق، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية لإعادة افتتاح المطار غدًا، واستئناف التشغيل المنتظم لتخديم الرحلات المقبلة والمغادرة ولمختلف شركات الطيران، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك أن الجهات المعنية في المطار أنهت التدابير الخاصة به من مركز صحي وأجهزة قياس حرارة وزيادة العناصر الطبية، والهجرة والجوازات، وافتتاح كوات للمصرف التجاري السوري، كماتم فرز عناصر وتركيب أجهزة تعقيم للركاب والحقائب، ورسم علامات أرضية لتحقيق التباعد المكاني، ولوحات دلالة وإرشاد، وزيادة فترات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة.
ومن المقرر أن تبدأ غدًا الخميس الحركة الجوية من وإلى مطار دمشق وستقلع أولى رحلات السورية للطيران إلى القاهرة.
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