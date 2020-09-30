السعودية تنعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح



عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء، عائلة آل صباح بدولة الكويت والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم " خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح - رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء".

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها "يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون".



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