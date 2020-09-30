كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 7 دقائق المملكة السعودية قال مجلس الوزراء السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن المملكة تؤكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء تجاوزات إيران النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.