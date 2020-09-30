شبكة حقوقية: 66 ألف حالة انتهاك حوثي بحق أطفال اليمن

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

وثَّقت شبكة حقوقية، قرابة 66 ألف حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بحق أطفال اليمن، بينهم أكثر من 7 آلاف حالة قتل.



وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات -تحالف يضم عدداً كبيراً من منظمات المجتمع المدني اليمنية (غير الحكومية)- في تقريرها السنوي، أن فريقها وثَّق خلال خمس سنوات 65 ألفا و971 حالة انتهاك ضد الأطفال، من قبل جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.

وأكد التقرير، أن الانتهاكات التي وثقها فريق الشبكة، كانت خلال الفترة، يناير/ كانون ثاني 2015، وحتى أغسطس/ آب 2019.

وأوضح التقرير، أن حالات الانتهاك الحوثية تنوعت بين القتل والتجنيد والاختطاف والاعتقال، وطالت 17 محافظة (لم يسمها) من بين 22 محافظة يمنية.

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وأفاد التقرير أن "أكثر من 7 آلاف و120 طفلا قتلوا، بينهم 79 رضيعا، نتيجة القصف العشوائي والقنص وزراعة الألغام الأرضية والحصار وانعدام الأكسجين والدواء في المستشفيات...".

كما سجل التقرير 465 حالة اعتقال واختطاف، توزعت على 16 محافظة، بالإضافة إلى تهجير وتشريد لعدد 43 ألفا و608 أطفال..

ولفت إلى أن "12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، جندتهم جماعة الحوثي، وأجبرتهم على القتال في صفوفها".

مصادر حقوقية أشارت إلى أن الانتهاكات والجرائم الحوثية التي توثقها المنظمات والشبكات الحقوقية لا تشمل جميع الحالات، حيث تسقط، غالبا، مئات الحالات المماثلة في كل من المحافظات الخاضعة لسيطرتها جراء رفض ذويها الإفصاح عنها تجنبا لعدم استمرار تعرضهم للمضايقات الحوثية