في المناظرة الأولى لترامب وبايدن.. ما هي القواعد؟

هناك عدد من القواعد يجب على المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الالتزام بها خلال أول مناظرة بينهما، بما يضمن سيرها بالشكل الصحيح، وسيقع عبء تنفيذها على المذيع كريس والاس.



المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن يجب عليهما الالتزام بتلك القواعد، وأولها، مدة المناظرة والتي ستكون 90 دقيقة، وسيتم خلالها مناقشة 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة.

وثاني تلك القواعد، منح كل مرشح دقيقتين فقط للإجابة عن السؤال، قبل أن يتاح له التعليق على حديث المنافس الآخر.

وستتناول المناظرة، 6 موضوعات عامة وهي، السجلات السياسية لترامب وبايدن، والمحكمة العليا، وفيروس كورونا، والاقتصاد، والعنف في المدن، ونزاهة الانتخابات.

وسيكون العبء الأكبر على المذيع والاس للحفاظ على وحدة الموضوع، والحرص على عدم خروج المتحدث عن الموضوع لتشتيت انتباه المتابعين.

وستكون لغة الجسد وعبارات المرشحين في المناظرة، موضع متابعة عن كثب من ملايين المشاهدين ليس فقط في أمريكا بل في العالم.

Advertisements

وترامب اعتاد منذ فترة أن يهزأ من القدرات العقلية والجسدية لخصمه بايدن، بل ونعته بـ"جو النعسان"، وبأنه "دمية" في يد اليسار الراديكالي.

ويختلف المرشحان في كل شيء تقريبا، فالجمهوري ترامب ترشح مرة واحدة لسباق البيت الأبيض، محققا أكبر مفاجأة سياسية في التاريخ الأمريكي.

بينما بايدن، الذي شغل منصب سيناتور ونائب الرئيس السابق باراك أوباما، فيأمل في أن يتوج المحاولة الثالثة بالوصول إلى الكرسي البيضاوي، بعدما دخل مضمار السباق عامي 1998 و2008 دون أن يكتب له الفوز في أي منهما.

لكن تبقى لترامب نقاط قوة تتمثل في قدرته على كسر المعايير، وإحداث المفاجآت، وفرض قواعده وأسلوبه الخاص.

ولذلك فهو سيخوض مناظرة، الثلاثاء، على طريقته، وفق مراقبين، لم يجدوا وصفة لمواجهته، فيما يتركز رهان بايدن على خبرته السياسية.

وستجرى المناظرتان اللاحقتان بين ترامب وبايدن في 15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي بولاية فلوريدا، وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.