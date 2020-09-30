رئاسة المسجد الحرام تجري تجربة افتراضية لخطة العمرة استعدادا لاستقبال المعتمرين

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تجربة افتراضية استعدادا لاستقبال المعتمرين، حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكلاء الرئيس العام ومساعديهم، ومدراء الأفواج بالرئاسة، ومدراء الإدارات الخدمية والفنية والهندسية والتوجيهية والعلمية بالمسجد الحرام على استعدادات الرئاسة العامة، ومحاولة إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق ووصلهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وحرصت الرئاسة العامة استعدادا لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات، حيث دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى وقت سابق الكاميرات الحرارية المطورة فى المسجد الحرام.



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يذكر أن الرئاسة تعمل على تعقيم البيت العتيق 10 مرات فى اليوم، بتخصيص 450 عامل لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار 24 ساعة ويستخدم لها يومياً 2500 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح

والأرضيات، وتم توزيع معقمات الأيادى على 300 صبانة موجودة فى كافة جنبات المسجد الحرام، كما تم توفير معقمات خاصه لسجاد المسجد الحرام.



كما رفعت الرئاسة العامة جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا، وخصصت الرئاسة العامة فريق خاص يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.



وتقوم الرئاسة العامة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون الرئاسة العامة فى إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

