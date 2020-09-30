تلاسن حاد في المناظرة الأولى.. "بايدن" يتهم "ترامب" بالكذب

شهدت المناظرة الأولى بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن تلاسنا بعد دقائق من انطلاقها على خلفية النقاش بشأن مشروع الرعاية الصحية للأمريكيين.

وبدأت المناظرة بسؤال عن تعيين ترامب لقاضية المحكمة العليا قبيل الانتخابات، حيث قال الرئيس ترامب: لدينا مرشحة هائلة للمحكمة العليا ونؤكد أنها جديرة بالمنصب، إلا أن منافسه الديمقراطي أكد ضرورة انتظار نتائج الانتخابات قبل اختيار أي مرشح

للمحكمة العليا.

وحينما انتقل بايدن لبرنامج الرعاية الصحية، واتهم الرئيس ترامب بالكذب وأنه ليس لديه أي خطة لدعم الشعب في المجال الطبي، قاطعه ترامب.

وبشان إدارة ملف فيروس كورونا، قال بايدن، إن الرئيس الأمريكي فشل في إدارة ملف أزمة تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه كان يعلم خطورة الفيروس منذ شهر فبراير

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ولم يفعل شيئًا.

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في التاسعة مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

ويناقش المرشحان ملفات رئيسية منها جائحة كورونا والاقتصاد الأمريكي، ونزاهة الانتخابات، والضرائب والعنف العرقي، بحسب مدير المناظرة المذيع في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كريس والاس.

وهذه المناظرة الأولى بين ترامب (74 عاماً) وبايدن (77 عاماً) وتجرى في مدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي ترجّح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفّة من سيفوز في الانتخابات.