فيديو: يونس الميموني
عبر مشجعو جماهير كلاسيكو الشمال عن متمنياتهم في بقاء اتحاد طنجة والمغرب التطواني، في القسم الوطني الأول، نظرا للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقين.
وكشف المشجعون ل”اليوم 24″ أن الفريقين حسنا مستواهما في المقابلات الأخيرة، ما سيضفي على ديربي الشمال مزيدا من المتعة.
وفي السياق ذاته، توقع جمهور اتحاد طنجة، فوز فريقه بثلاث نقاط أو أربعة في المباراة التي ستجمعه بغريمه المغرب التطواني.
وسيخوض فريق اتحاد طنجة، مباراته ضد غريمه المغرب التطواني يوم غد الأربعاء، على الساعة السابعة مساء، برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية المغربية في قسمها الأول.
الفوز مباراة غد تعتبر حاسمة لفريق اتحاد طنجة، من أجل الحفاظ على حظوظه في القسم الوطني الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر كلاسيكو الشمال..الجماهير تتمنى بقاء الإتحاد والمغرب بقسم الصفوة..وهذه توقعاتهم لنتيجة المقابلة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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