شكرا لقرائتكم خبر عن فقيه دستورى "من يدعى انتهاء ولاية مجلس النواب الحالى جاهل لا يعرف القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب هذا التوقيت قانونية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن مجلس النواب الحالي عليه أعباء مطلوب ممارستها حتى 9 يناير المقبل، ومن يدعى أن مجلس النواب الحالي انتهت ولايته جاهل ولا يعرف القانون.

وأصدر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، كتابه (مجلس الشيوخ 1923 – 2020)، يتناول الفصل الأول منه وثائق ونصوص دستورية ومحطات مهمة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر منذ عام 1824، فيما يتناول الفصل الثانى دراسات وبحوث عن أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان وآراء أخرى، ويستعرض الكاتب فى الفصل الثالث مبادئ وتقاليد برلمانية فى حياة مجلس الشيوخ (1923 – 1952)، أما الفصل الرابع فيأتى تحت عنوان "مقالات منشورة فى شأن مجلس الشيوخ "الشورى سابقا"، ويستعرض الفصل الخامس من الكتاب انتخابات مجلس الشيوخ "أغسطس / سبتمبر 2020".

وأشار الدكتور شوقى السيد، فى كتابه عن مجلس الشيوخ إلى أن قرار لجنة الخمسين ومن قبلها لجنة العشرة بالإبقاء على مجلس واحد للسلطة التشريعية فى مصر وهو مجلس النواب قد كلفنا الكثير، موضحا أنه بعد التصويت على دستور 2014 صرح بعض أعضاء لجنة الخميس بأنه لو عاد بهم الزمن لانحازوا للتصويت لصالح وجود الغرفة الثانية للبرلمان.