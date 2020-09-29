الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً لدولة الكويت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 7:50 مساءً

أعلنت الحكومة الكويتية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للبلاد، خلفاً لشقيقه الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي توفي اليوم. وتُلي إعلان مجلس الوزراء على التلفزيون الحكومي.

وينص الدستور الكويتي على أنّ ولي العهد يصبح بشكل تلقائي أميراً للبلاد ويتولى السلطة بعد أداء اليمين في البرلمان. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح، عقب اجتماع للمجلس: “عملاً بأعمال الدستور بشأن أحكام توارث الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادى الشيخ نواف أحمد أميراً لدولة الكويت”.

وأضاف: “تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً”.

واعلن رئيس مجلس الأمة، ان أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيؤدي اليمين صباح الأربعاء.

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ولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من حزيران عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .

وللشيخ نواف 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاما.

وفي مارس 1978، تولي حقيبة وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ثم تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث “طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية”.

كما اهتم بإيفاد البعثات إلى الدول الصناعية العسكرية للتدرب علي قيادة الطائرات العسكرية وكافة أنواع الأسلحة والمدرعات والمدافع التي يستخدمها الجيش الكويتي.

وحرص أيضا على تضمين عقود شراء الأسلحة بنودا تنص على تدريب العسكريين الكويتيين عليها وصيانتها، وفتح المجال واسعا لانخراط أبناء الكويت في السلك العسكري وإعطائهم الكثير من الامتيازات.