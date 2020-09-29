مطالب بدعم التجار لمواجهة الآثار السلبية الجائحة وتنزيل الحماية الاجتماعية لهم

دعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الحكومة إلى ضرورة “دعم التجار لمواجهة الآثار السلبية للجائحة”، مطالبة بـ”تخفيف الضغط على التجار والمهنيين”.

وشددت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في بيان، اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، على “وجوب تقديم حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات، وانتظارات المهنيين”، مطالبة بـ”ضرورة تنزيل الحماية الاجتماعية كما جاءت في الخطاب الملكي الأخير، وذلك عبر تفعيل توصيات المناظرة، الثالثة للجبايات الوطنية، وذلك من خلال المساهمة المهنية الموحدة، وحيثياتها”.

وعلاوة على ذلك، أكدت النقابة المذكورة “ضرورة تنزيل التدابير، والإجراءات الضريبية، التي تهم التجار، والمهنيين في مشروع القانون المالي لسنة 2021، وإعادة النظر في طريقة تدبير المستحقات المالية الضريبية بما يتناسب وتداعيات الجائحة”.

ولفتت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الانتباه إلى تأثير جائحة كوفيد-19 في الوضع الاقتصادي، والاجتماعي للتجار، مطالبة بتمتيع “بما يكفي من التسهيلات، والحوافز الممكنة”.