دعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الحكومة إلى ضرورة “دعم التجار لمواجهة الآثار السلبية للجائحة”، مطالبة بـ”تخفيف الضغط على التجار والمهنيين”.
وشددت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في بيان، اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، على “وجوب تقديم حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات، وانتظارات المهنيين”، مطالبة بـ”ضرورة تنزيل الحماية الاجتماعية كما جاءت في الخطاب الملكي الأخير، وذلك عبر تفعيل توصيات المناظرة، الثالثة للجبايات الوطنية، وذلك من خلال المساهمة المهنية الموحدة، وحيثياتها”.
وعلاوة على ذلك، أكدت النقابة المذكورة “ضرورة تنزيل التدابير، والإجراءات الضريبية، التي تهم التجار، والمهنيين في مشروع القانون المالي لسنة 2021، وإعادة النظر في طريقة تدبير المستحقات المالية الضريبية بما يتناسب وتداعيات الجائحة”.
ولفتت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الانتباه إلى تأثير جائحة كوفيد-19 في الوضع الاقتصادي، والاجتماعي للتجار، مطالبة بتمتيع “بما يكفي من التسهيلات، والحوافز الممكنة”.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب بدعم التجار لمواجهة الآثار السلبية الجائحة وتنزيل الحماية الاجتماعية لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.