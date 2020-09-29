شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرا لدولة الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مجلس الوزراء الكويتي تعيين الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرا لدولة الكويت، كما أعلن الحداد الرسمي على وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

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