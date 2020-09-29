العلمي: البؤر الصناعية جلها مصطنعة “كتجي من الأحياء وديور الناس”

خرج وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الثلاثاء، للدفاع عن ضرورة استمرار عمل المعامل، والوحدات الصناعية في ظل جائحة كورونا، معتبرا أن البؤر الوبائية، حسب قوله، قليلة جدا.

وقال العلمي، اليوم، خلال لقاء مخصص لدراسة مشروع المرسوم المتعلق بسن أحكام استثنائية، تتعلق بالغرامات المالية، الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، إن البؤر الوبائية “ماتيكونوش في المعامل، البؤر كيجيو من الأحياء وديور الناس”.

وعن الحالات الإيجابية، التي يتم رصدها في الوحدات الصناعية، قال العلمي إنه “طبيعي إذا تم إخضاع الناس في المعامل تقول هذا الوباء جا من المعمل، وكانت حالات محسوبة على رؤوس الأصابع لي أصحاب المعامل ماردوش البال”، متحدثا عن مثال معمل في الدارالبيضاء كانت المسؤولة عن توزيع الكمامات مصابة بالفيروس، ونقلته إلى عدد من العمال، ليخلص إلى أن “البؤر الصناعية جلها مصطنعة”.

وشدد العلمي على ضرورة استمرار الوحدات الصناعية في العمل في ظل الجائحة، وقال إنه إذا تم الإغلاق بشكل كلي “ماغاديش نموتو بالفيروس ولكن غادي نموتو بالجوع”.

وأكد العلمي أن الشغل الشاغل لوزارته، حاليا، هو عدم توقف الاقتصاد في المغرب، متحدثا عن حرب داخل الحكومة، بين الداعين إلى الإغلاق، والمدافعين عن استمرار النشاط، وقال: “الحرب لدينا داخل الحكومة ونحن كنقولو خصنا نكونو حاضرين بالتقييم في المصانع، ولكن خاص الناس تشتغل”.