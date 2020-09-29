حركة أمل اللبنانية: كلام ماكرون سقطة سياسية وملتزمون بالمبادرة

أعلنت حركة "أمل" في لبنان برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري أن كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير في شأن لبنان "سقطة سياسية" مؤكدة إلتزامها بالمبادرة الفرنسية، وفقاً لروسيا اليوم.

وأوضح المكتب السياسي للحركة ​في بيان، أن "الحركة ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لنص المبادرة الفرنسية الذي يعبر عن حاجة وطنية بالموازاة مع أهمية الرعاية والدعم الخارجي له".

وأشارت حركة "أمل" إلى أنه "مع احترامها للدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي​، تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني حركة

أمل وحزب الله​، بعيدًا عن الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب".

وشددت على أنها "ترفض بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمم على القوى كافة لجهة الاستفادة وقبض الأموال، وهو كلام يجافي حقيقة أن الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وتعتبر هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص على أن تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في

​مساعدة​ لبنان".

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وقد اعتذر مصطفى أديب نهاية الأسبوع الفائت عن تشكيل الحكومة اللبنانية، بعدما فشل في تقديم صيغة حكومية ترضي الأطراف السياسية في البلاد، ولم يحدد الرئيس اللبناني حتى الساعة موعدا جديدا لاستشارات نيابية ملزمة يكلف على إثرها شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، في وقت تستمر حكومة حسان دياب بتصريف الأعمال.

وكان ماكرون جه انتقادات شديدة اللهجة للقوى السياسية اللبنانية وبينها "حزب الله"، على خلفية فشلها في تشكيل الحكومة الجديدة بموجب المبادرة المطروحة من باريس.

واتهم ماكرون الأحد الماضي الطبقة السياسية في لبنان بـ"أخذ البلاد رهينة" و"التخلي عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية"، مشددًا على أن تطورات الأيام الأخيرة أظهرت عدم احترام زعماء لبنان لتعهداتهم أمام فرنسا.