الجيش المصري يتسلم أقوى سلاح من نوعه ألماني الصنع

قام الجيش المصري، صباح اليوم الثلاثاء، بتدشين غواصة الديزل الكهربي الهجومية الرابعة والأخيرة S44 طراز 209/1400 mod ألمانية الصنع، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء روسيا اليوم.

وتعد هذه الغواصة الأقوى في الجيش المصري، لما تمتلكه من المواصفات القوية التالية:

أولًا: تبلغ الإزاحة القصوى لها 1450 طنًا طافية فوق سطح البحر و1600 طن غاطسة في الأعماق.

وتمتلك الغواصة 4 محركات ديزل طراز MTU-396 12V تولد قوة قدرها 3755 حصانًا من إنتاج شركة "إم تي يو

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فريدريسافين MTU Friedrichshafen GmbH" الألمانية.

وتحتوي على محرك كهربي من إنتاج شركة سيمنز، يولد قوة ثابتة قدرها 5000 حصان لتدوير رفاص مروحة الدفع الخلفية للغواصة.

وتبلغ السرعة القصوى لها 40 كم / س أثناء الغطس و20 كم / س أثناء الإبحار فوق سطح البحر، والمدى الأقصى لها 20 ألف كم في وضع الإبحار فوق سطح البحر على سرعة 20 كم

/ س، و15 ألف كم في وضع الغطس مع استخدام أنبوب التنفس من تحت الماء Snorkeling على سرعة 20 كم / س، و740 كم في وضع الغطس الكامل في الأعماق على سرعة 7.4 كم/ س.

ويبلغ عمق الغطس 300 متر كعمق عملياتي و500 متر كعمق أقصى، حيث تتسلخ الغواصة بـ14 طوربيدا وصاروخا مطلقة من 8 أنابيب عيار 533 مم يتم التحكم فيها بواسطة نظام إدارة الاسلحة Weapon Handling System المسؤول عن التلقيم الآلي للأنابيب بالآسلحة سواء طوربيدات أو صواريخ أو ألغام بحرية، بحسب ما يتطلبه الموقف التكتيكي وبنسبة عالية من الأمان.