صحيفة بريطانية: تركيا تنقل المرتزقة السوريين إلى أذربيجان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - كشفت صحيفة بريطانية ، عن نقل تركيا لعددا من مقاتلي المعارضة السورية للعمل كحرس حدود ومنشآت بأذربيجان .

وقالت صحيفة الغارديان إنها تحدثت إلى ثلاثة من المقاتلين، قالوا إن ما يقرب من عقد من الحرب والفقر المدقع جعلهم حريصين على التسجيل لدى قادة الميليشيات والوسطاء الذين وعدوهم بالعمل مع شركة أمنية تركية خاصة في الخارج. ويتوقعون السفر عبر الحدود إلى تركيا قبل نقلهم إلى أذربيجان.

وتساءلت الصحيفة عن سبب احتياج القوات العسكرية المدربة تدريباً عالياً والمسلحة في أذربيجان إلى مساعدة من المرتزقة السوريين، لكن الرجال في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة يقولون إن حملة تجنيد بدأت قبل شهر.

وقال شقيقان يعيشان في اعزاز، محمد ومحمود، وقد طلبا تغيير اسميهما بسبب حساسية الموضوع، إنهما استدعيا إلى معسكر عسكري في عفرين في 13 سبتمبر / أيلول، حيث أخبرهم قائد في فرقة السلطان مراد المدعومة من تركيا أن العمل متاح لحراسة نقاط المراقبة ومنشآت النفط والغاز في أذربيجان بعقود مدتها ثلاثة أو ستة أشهر بسعر يتراوح بين 7 و 10 آلاف ليرة تركية.

ولم يذكر القائد تفاصيل حول ما ستستلزمه الوظيفة، أو المدة التي ستستغرقها، أو متى من المتوقع أن يغادروا. كما أن الرجال ليسوا واضحين بشأن اسم شركة الأمن التركية، أو من سيدفع أجورهم.

وقال محمد: ”أخبرنا قائدنا أننا لن نقاتل، فقط نساعد في حراسة بعض المناطق.. رواتبنا ليست كافية للعيش، لذلك نرى أنها فرصة عظيمة لكسب المال“.

وأضاف شقيقه ”لا توجد وظائف شاغرة“. ”كنت أعمل خياطًا في حلب، لكن منذ نزوحنا إلى أعزاز [بعد سقوط حلب في يد الأسد عام 2016]، حاولت مرات عديدة ممارسة مهنتي لكن عائلتي وأنا لا نستطيع كسب ما يكفي“.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت أمس الاثنين عن مقاتلين من المعارضة السورية قولهما إن تركيا ترسل مقاتلين سوريين من المعارضة لدعم أذربيجان في صراعها المتصاعد مع جارتها أرمينيا.

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وقال المقاتلان، المنتميان لجماعات معارضة مدعومة من تركيا في مناطق شمال سوريا الخاضعة للسيطرة التركية، إنهما في طريقهما إلى أذربيجان بالتنسيق مع أنقرة.

وقال مقاتل حارب في سوريا لصالح جماعة أحرار الشام، وهي جماعة تدعمها تركيا، ”لم أكن أرغب في الذهاب، لكن ليس لدي أي أموال. الحياة صعبة للغاية والفقر شديد“.

وقال كلا الرجلين إن قادة الكتائب السورية أبلغوهما بأنهما سيتحصلان على حوالي 1500 دولار شهريا، وهو راتب كبير في سوريا التي انهار اقتصادها وعملتها.

وقال أحد الرجلين إنه رتّب مهمته مع مسؤول من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا في عفرين، وهي منطقة في شمال غرب سوريا فرضت تركيا وحلفاؤها في المعارضة السورية السيطرة عليها قبل عامين.

ولم يرد متحدث باسم الجيش الوطني السوري، وهو مظلة لجماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، على طلب للتعليق.

وقال المقاتل الآخر، وهو من فصيل جيش النخبة التابع للجيش الوطني السوري، إنه جرى إبلاغه بأنه تقرر نشر ما يقرب من 1000 سوري في أذربيجان. وتحدث معارضون آخرون، رفضوا الكشف عن أسمائهم، عن أعداد تتراوح بين 700 و1000.

وقال الرجلان اللذان تحدثا إلى رويترز الأسبوع الماضي إنهما يتوقعان إيفادهما في 25 سبتمبر أيلول لحراسة منشآت لكن ليس للقتال. ولم تتمكن رويترز من الاتصال بهما اليوم الاثنين للتأكد من مكان وجودهما حاليا.