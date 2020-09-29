تعليق الدراسة حضوريا في مؤسسة خصوصية بالناظور بعد إصابة أستاذة بكورونا

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنيّة في النّاظور، أمس الاثنين، تعليق الدراسة الحضورية، واعتماد نمط التعليم عن بعد، في إحدى المدارس الخاصة بعد تأكيد إصابة أستاذة بفيروس كورونا المستجد، إلى حين صدور بلاغ جديد يعلن فيه عن تاريخ استئناف نمط التعليم الحضوري.

وبحسب بلاغ للمديرية نفسها، فإن القرار المذكور اتخذ بتنسيق مع السلطات الترابية، وةالصحية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وجمعية الآباء بالمؤسسة، كتدبير احتياطي إلى حين ظهور نتائج التحاليل المخبرية لمخالطي الأستاذة المصابة.

وأضاف البلاغ نفسه أن القرار نفسه يأتي في إطار حرص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، والمديرية الإقليمية في الناظور على سلامة وصحة مرتفقي المؤسسات التعليمية، من أطر إدارية، وتربوية، والتلاميذ.