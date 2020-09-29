شكرا لقرائتكم خبر عن رغم منعه سابقا.. " الأوروبي" يستأنف مفاوضات إتفاقية "حقوق الإنسان" والان نبدء بالتفاصيل

استأنف الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، المفاوضات بشأن انضمامه إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحدد الحقوق الأساسية للإنسان، والتي يتم تطبيقها في معظم أنحاء أوروبا.

وتخضع للاتفاقية بالفعل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، إلا أن الكتلة الاوروبية نفسها لا تخضع لها، بمعني أنه لا يمكن للمواطنين الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال انتهك الاتحاد الأوروبي نفسه حقوقهم.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، منعت الاتحاد الأوروبي من قبل، من الانضمام إلى الاتفاقية.

وتدار الاتفاقية بواسطة "مجلس أوروبا"، وهو هيئة أوروبية منفصلة، تركز على حقوق الإنسان والديمقراطية.

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ومن المقرر أن تستمر المفاوضات الجديدة بشأن الانضمام حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، في بيان مشترك، إن "انضمام (الاتحاد الاوروبي) سوف يساعد في ضمان التلاحم والاتساق بين قانون الاتحاد الأوروبي ونظام الاتفاقية".

ويشار إلى أن جميع الدول الأوروبية الكبرى - باستثناء بيلاروس وكوسوفو المعترف بها جزئيا - أعضاء في مجلس أوروبا وتخضع للاتفاقية.