العرائش.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و20 كلغ من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، مساء أمس الاثنين، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وحجزت ما مجموعه طن و20 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها كانت قد رصدت سيارة نفعية على مستوى المنطقة الغابوية المحاذية لحي المحيط بمدينة العرائش، يشتبه في نقلها لشحنة من مخدر الشيرا الموجهة للتهريب عبر المسالك البحرية، وذلك قبل أن يعمد سائقها إلى التخلي عن حمولته المكونة من 32 رزمة، والتي بلغ وزنها الإجمالي طنا و20 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حصر امتداداته وارتباطاته المحلية والدولية.