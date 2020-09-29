قنبلة تودي بحياة 15 أفغانيا في دايكوندي

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أفاد مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 15 مدنيا، إثر انفجار قنبلة، في إقليم دايكوندي وسط أفغانستان.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جول اقا ساجادي قوله، إن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور حافلة كانت متجهة إلى منطقة كيجران.

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ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي أسفر أيضا عن إصابة شخصين، ولكن حركة طالبان تتمتع بنفوذ في المنطقة.

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تشهد فيه أفغانستان موجة جديدة من أعمال العنف.