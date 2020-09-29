ترامب وبايدن يلتقيان في المناظرة الرئاسية الأولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دقت ساعة المواجهة المباشرة بين دونالد ترامب وجو بايدن اللذين يلتقيان، اليوم الثلاثاء في أول مناظرة متلفزة قبل 35 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وتتجه أنظار عشرات ملايين الأميركيين على شاشاتهم لمتابعة هذه المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشح الجمهوري الرئيس ترامب ونائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي بايدن (77 عاما).

ورغم أن أثرها على الانتخابات يبقى محدودا، فإن هذه اللقاءات غالبا ما ترتدي أهمية كبرى في الحملة الانتخابية منذ المناظرة الأولى التي جرت قبل 60 عاما في شيكاغو بين جون اف كينيدي وريتشارد نيكسون.

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في كليفلاند في أوهايو، الولاية المهمة التي قد تنقلب نتائجها من معسكر الى آخر، سيتواجه المرشحان على مدى 90 دقيقة في مناظرة يديرها الصحافي في فوكس نيوز كريس والاس.

وبسبب انتشار وباء كوفيد-19 لن تتم أي مصافحة بين المرشحين في مستهل المناظرة التي ستبدأ عند الساعة 21,00 (1,00 ت غ الاربعاء) أمام جمهور محدود.

ومن المواضيع المطروحة في المناظرة بالطبع كوفيد-19 والمحكمة العليا والاقتصاد والقضايا العرقية واداء المرشحين وكذلك "نزاهة الانتخابات".

ومن المرتقب تنظيم مناظرتين اخريين في 15 و22 اكتوبر على التوالي في ميامي بفلوريدا وناشفيل في تينيسي.

وسيتواجه نائب الرئيس الأميركي الجمهوري مايك بنس مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس من جانب الديموقراطيين كامالا هاريس في 7 اكتوبر في سولت لايك سيتي في ولاية يوتا.