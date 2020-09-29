محمد بن زايد وملك الأردن يبحثان هاتفياً العلاقات والقضايا الدولية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

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