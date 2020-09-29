الأمم المتحدة: على البشرية التعلم من أخطائها بعد تجاوز عدد ضحايا كورونا المليون

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (أ ش أ):

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش البشرية على التعلم من أخطائها بعد تجاوز عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم المليون.

وقال جوتيريش -في رسالة متلفزة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء :"لقد وصل العالم إلى "معلم مرعب"، حيث أودى وباء كوفيد-19 بحياة مليون شخص. هذا رقم صادم"، مضيفا أن "القسوة الخاصة لهذا الوباء تكمن في استحالة بقاء العائلات مع قريب لهم في لحظاته الأخيرة"، قائلا "يمكننا التغلب على هذا التحدي، لكن علينا أن نتعلم من أخطائنا... القيادة المسؤولة مهمة، والعلم مهم، والتعاون مهم، في حين أن المعلومات المضللة تقتل".

وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45% من جميع وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم، بينما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات، وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عبر العالم 33 مليون شخص.