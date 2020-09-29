شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 23 ألفا و699 شخصا، حسب وكالة يونهاب للأنباء. وتم تسجيل 23 إصابة محلية من بين الـ 38 إصابة الجديدة و15 حالة وافدة من القادمين من الخارج.

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