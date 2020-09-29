عاجل.. احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية وسقوط قتلى

أعلنت الشرطة الأمريكية، قبل قليل، احتجاز رهائن في ولاية أوريغون، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

من جانبها أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتلى في عملية أمنية بولاية أوريغون.