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سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية أوريجون الأمريكية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية أوريجون الأمريكية

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

قال رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأمريكية إن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريجون أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مشتبه به.

 

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وأضاف رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.

 

وأوضح البيان ”وقع إطلاق نار. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به“.

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