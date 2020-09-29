شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: 10 إصابات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 7474 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7474 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا: 10 إصابات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 7474 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.