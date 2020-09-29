واشنطن تضيف هيئة كوبية إلى قائمة العقوبات الأمريكية على هافانا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)



أضافت الولايات المتحدة هيئة الخدمات الأمريكية الدولية الكوبية، إلى قائمة العقوبات التي تفرضها واشنطن على هافانا.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء أمس الاثنين، إن واشنطن قررت معاقبة هيئة "الخدمات الأمريكية الدولية"، وهي مؤسسة مالية تخضع لسيطرة الجيش الكوبي وتتعامل مع التحويلات المالية للشعب الكوبي.

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وأضاف الوزير أن هذه الهيئة تستخدم الشركة الأم لها وهي "فينسيميكس" وكيانات أخرى لفرض رسوم والتلاعب بالتحويلات وسوق العملات الأجنبية كجزء من خطط النظام لتوفير التمويل لمؤسساته القمعية ودعمها ومواصلة تدخل كوبا في فنزويلا، على حد تعبيره.

وتابع بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقف إلى جانب الشعب الكوبي في كفاحه الطويل من أجل الحرية وضد النظام الشيوعي في هافانا، لافتًا إلى أن إضافة هذا الكيان الكوبي إلى قائمة العقوبات الأمريكية تستهدف الحيلولة دون استفادة الجيش الكوبي من تدفق التحويلات المالية التي ينبغي أن تفيد الشعب الكوبي.

ودعا الوزير الأمريكي أي شخص يرسل تحويلات مالية لعائلته في كوبا إلى استخدام وسائل أخرى غير هيئات التحويل التي تسيطر عليها الحكومة الكوبية.