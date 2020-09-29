إعلان ترمب الضريبي يشوه صورته كرجل أعمال ناجح

أظهرت الاكتشافات المفاجئة أن الرئيس دونالد ترمب دفع 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل الفيدرالية، في العام الذي ترشح فيه للرئاسة، والتي تصل إلى 10 سنوات لم تدفع من الـ15عاما الماضية، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز.

ويعتبر الرئيس الوحيد في العصر الحديث الذي لم يعلن عن ملفاته الضريبية، وأصبحت جاذبيته مهددة الآن بين الناخبين، كما أنها ثغرة جديدة تصب في صالح منافسة الجديد الديمقراطي، جو بايدن، عشية المناظرة الرئاسية الأولى، تعقد وصف ترمب لنفسه بأنه رجل أعمال ذكي ووطني.

وحتى اليوم، عندما يُطلب من الناخبين شرح دعمهم لترمب، غالبًا ما يشيرون إلى نجاحه في العمل التجاري كدليل على فطنته.

خسائر مالية

عمل ترمب لعقود على بناء صورة لنفسه كرجل أعمال ناجح بشكل كبير، لكن مع اكتشافات ضرائب الدخل التي أفادت بخسارة أموال أكثر مما جنى، وفقًا لصحيفة The Times، التي حصلت على بيانات الإقرار الضريبي لسنوات والتي كافح الرئيس منذ فترة طويلة من أجل الحفاظ على خصوصيتها.

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ويأتي هذا التطور في لحظة حرجة بشكل خاص بالنسبة لترمب، الذي تكافح حملته الجمهورية للتغلب على الانتقادات الموجهة إلى تعامل الرئيس مع الوباء. كما أنه يمنح بايدن خط هجوم سهل يتجه إلى مناقشة الثلاثاء. ومع إجراء التصويت المبكر بالفعل في بعض الولايات ويوم الانتخابات بعد ما يزيد قليلاً على شهر، قد ينفذ وقت ترمب لتغيير حملته.

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب، أشار الجمهوريون الذين أرادوا أن يروا ترمب يفوز بترشيح حزبهم إلى تجربته كرجل أعمال باعتبارها ثاني أهم سبب لدعمهم له.

وغالبًا ما يكرر داعمون له اليوم نقطة حديثه بأنه تخلى عن الكثير ليخدم كرئيس، مستشهدين بتضحيته كدليل على أنه ترشح للوظيفة ليس من منطلق المصلحة الذاتية، ولكن لأنه يهتم بتحسين حياة الأشخاص مثلهم.

لكن صورة رجل يطير في طائرات خاصة من عقار فاخر إلى آخر ويدفع ضرائب أقل مما يدفعه ملايين الأمريكيين بأساليب حياة أكثر تواضعًا قد تثير رد فعل عنيفًا مشابهًا لمرشح الحزب الجمهوري لعام 2012 ميت رومني بعد أن تم تسجيله سراً في حفل جمع تبرعات مغلق قال إن 47% من الأمريكيين الذين لا يدفعون ضرائب الدخل "يعتمدون على الحكومة" ولن يصوتوا له أبدًا.