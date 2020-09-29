قطر تطالب باحترام سيادة الدول وتمارس النقيض

بينما طالبت قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل بضعة أيام باحترام أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، تناقض سياسة قطر نفسها، متجاهلة تدخلها المستمر في شؤون دول الجوار وعلى رأسها السعودية والبحرين والكويت ومصر وغيرها، وهذه بعض من التدخلات التي قامت بها قطر عبر تمويل ميليشيات الإرهاب فيها:

حزب الله

كشفت قناة «فوكس نيوز « الأمريكية في شهر أغسطس الماضي أن الدوحة مولت تسليم أسلحة إلى ميليشيا حزب الله فيما سمي بملف «جيسون جي» الاستخباراتي، كما أشار الرئيس دونالد ترمب عام 2017 إلى انخراط قطر في دعم وتمويل الإرهاب ولم يتعرض حينها إلى إجراءات استقصائية وقضائية لمحاسبة قطر لكن مع اشتداد المنافسة على الرئاسة الأمريكية بدأت ملفات تمويل الإرهاب القطرية في التسرب من مصادر مختلفة.

الحشد الشعبي

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 2019 أن قطر تواصل دعمها الإرهابيين وأنها قدمت ملايين الدولارات لميليشيات الحشد الشعبي في العراق مع أنه تم توقيع اتفاق الرياض عام 2014 من أجل وقف التصرفات القطرية ووقعت عليه السلطة القطرية لكنها لم تلتزم به.

الميليشيات الليبية

تم رصد رحلات متقطعة لطائرات الشحن التابعة لسلاح الجو القطري من طراز (سي 17) إلى ليبيا في بعض الأحيان حاملة معها شحنات من الأسلحة والذخائر إضافة إلى المساهمة القطرية المالية في عمليات نقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا أيضا دعمت قطر تأسيس حزب (العدالة والبناء) وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.

الإرهاب الإخواني المصري

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تتهم القاهرة الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة على قائمة الإرهاب وتأجيج التوتر في البلاد إبان ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 كما كشف فيديو جراف أعدته قطريليكس المعارضة عن تفاصيل المؤمرات القطرية ضد مصر خلال الفترة الماضية حيث حمل عنوان «عام 2019 شاهد على تآمر قطر ضد مصر» ذاكرا أبرز المواقف التي ساندت فيها قطر الإخوان ضد مصر وتبنت مواقفهم إضافة إلى دعمها للعمليات الإرهابية وأشار إلى أن قطر تبنت رواية الإخوان عن الأحداث في مصر بعد الإطاحة بمحمد مرسي من السلطة.

تفجيرات الصومال

كشف تسجيل مسرب لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مكالمة صوتية جمعت بين رجل الأعمال القطري خليفة المهندي والسفير القطري في مقديشو حسن هاشم حيث قال المهندي في التسجيل إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو الصومالي لتعزيز مصالح قطر، واعتبر محمد أن هدف قطر من بث الفوضى في الصومال هو منح نفسها مبررا للتدخل هناك سواء على المستوى الاقتصادي أو للسيطرة على بعض الممرات البحرية لارتباط الصومال بالقرن الإفريقي الذي يتمتع بأهمية كبيرة.

- جاء في تقرير وكالة «بنا» أن الحساب الداعي لأول مظاهرة في أحداث عام 2011 البحرينية كان عنوانه قطريا.

- ذكرت صحيفة ويست فرانس أن قطر قدمت لفصيل في مالي 24 آلية عسكرية.

- كشف تقرير مؤسسة (Maat Group) أن راف القطرية الخيرية تعمل على تمويل جبهة النصرة في سوريا.

- تتهم الحكومة الشرعية في اليمن الدوحة بدعم المتمردين الحوثيين بالأسلحة والتمويل الإعلامي عبر قناة الجزيرة.