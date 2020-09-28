شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: فحص جديد لتشخيص «كورونا» في 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطوير فحص جديد لتشخيص الإصابة بكوفيد 19 في غضون 15 دقيقة فقط، بدلا من عشرات الساعات التي تحتاجها الفحوصات الحالية لظهور النتائج.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي، إنَّ سعر الفحص الجديد لا يتعدى 5 دولارات، وإنَّ سعره يمكن أن ينخفض إلي أقل من ذلك، بما يمكن الدُّوَل منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء المزيد من اختبارات التشخيص، كأحد العناصر المهمة في مكافحة انتشار الفيروس، خاصة في مناطق الانتشار الكثيف.

وأوضحت المديرة التقنية لبرنامج كوفيد 19 في المنظمة الدكتورة ماريا كيركوف أنَّ الفحص الجديد يتميز عن فحص بي سي آر في سهولة استخدامه وسرعة نتائجه، مشيرة إلى أنَّ عددا من البلدان لا تتمكن مختبراتها من التوصل لنتائج فحص بي سي آر فتضطر لإرسال عينات الفحص إلى مختبرات خارجية، وهو ما يستغرق وقتا أطولَ في التشخيص.