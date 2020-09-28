"حركة نور" .. طلقات البنادق تخرق "سلام السودان"

مرتضى كوكو - الخرطومالثلاثاء 2020/9/29 12:50 ص بتوقيت أبوظبي
قال الجيش السوداني، الإثنين، إن حركة عبدالواحد محمد نور، اعتدت على مواقع له، في جبل مرة بولاية شرق دارفور، رغم سريان وقف إطلاق النار.
وأوضح الجيش في بيان صحفي، أن الاعتداء وقع على قواته في منطقة بالدونق في جبل مرة، وتم التصدي للهجوم بكل بسالة، ما أجبر المعتدين على الفرار.
وأشار إلى أن الهجوم الذي نفذه ما يسمى بـ"جيش تحرير السودان" المتمرد بقيادة عبدالواحد محمد نور، تم في ظل وقف إطلاق النار، والتزام القوات المسلحة السودانية بذلك، ورغم مجريات السلام الذي بات واقعا تعيشه البلاد".
وقال البيان"ستظل القوات المسلحة تحمي تراب الوطن وتستكمل خطوات السلام وتتصدي لكل من يستهدف أمن وسلامة البلاد ومواطنيها".
وترفض حركة عبدالواحد نور ، التي تسيطر على مناطق غرب جبل مرة بإقليم دارفور، الانخراط في مفاوضات السلام مع الحكومة، مشترطة عقد مائدة مستديرة داخل البلاد نظير دخولها في المحادثات.
ومن المنتظر أن توقع الحكومة والجبهة الثورية اتفاق سلام نهائيا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالعاصمة جوبا، في خطوة ينتظر أن تضع أساسا لوداع سنوات من الحرب الضارية.
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