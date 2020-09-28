السعودية تضبط عصابة هربت 120 مليون ريال مجهولة المصدر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

Advertisements متابعات_ الخليج 365

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على أفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) اشخاص، تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج السعودية، ثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.



وبحسب صحيفة "الرياص" صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين، (من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22,500) ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.