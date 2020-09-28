“أوطم” تحول قضية الطلبة المطرودين إلى “معركة وطنية”

عبرت الكتابة الوطنية للإتحاد الوطني لطلبة المغرب “أوطم”، عن “تضامنها المطلق” مع الطلبة الثلاث المطرودين من كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير، والذين يخوضون اعتصاما مفتوحا دخل أسبوعه الثاني، مطالبين بإنصافهم.

وأكدت “أوطم” في بيان بهذا الخصوص، على دعمها ومساندتها لكل الخطوات النضالية التي سيتخذها الطلبة، بالوقوف إلى جانبهم إلى حين تحقيق مطلبهم، واستعدادها لسلك كل السبل بكل الجامعات المغربية لمناصرتهم، معتبرة أن قرار الطرد يمس كل طلاب المغرب “باعتباره قرارا تعسفيا وغير قانوني يعصف بحق دستوري”.

وشدد البيان على الوقوف إلى جانب الطلبة المطرودين إلى حين إرجاعهم للمدرجات وقاعات الدراسة و”تبرئتهم من كل ما نسب إليهم ظلما”، والالتزام بعدم التعرض لهم أو محاولة إيقاف أنشطتهم التي يستفيد منها الآلاف من الطلاب وتسهم في بناء جامعة الحوار والمعرفة.

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كما عبر البيان، عن استنكار تصريحات عميد الكلية التي اتهم فيها الطلبة المطرودين بأنهم متورطون في العنف، معتبرة أنها تصريحات “متهورة” وتسيئ للجسم التربوي وللجامعة المغربية، منوهة في الوقت ذاته بالمجهودات التي تبذلها الجمعيات الحقوقية وعدد من الفاعلين لحل الملف.

كما أشار البيان إلى استعدادات تجري لإطلاق نضال ميداني بجميع الجامعات المغربية من أجل استعادة المطرودين حقهم الكامل في الدراسة.