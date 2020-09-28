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فاتي وميسي يقودان برشلونة للفوز الأول في الموسم

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2020-09-27 | 22:48

فاتي وميسي يقودان برشلونة للفوز الأول في الموسم

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نجح فريق في الفوز على نظيره فريق فياريال بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، على ملعب "الكامب نو"، في المواجهة الأولى للمدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبلوجرانا.
هذا الانتصار منح برشلونة أول ثلاث نقاط له في الليجا لموسم 2020/2021، ليتوجد بالمركز العاشر، فيما يتواجد فياريال في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

افتتح الإسباني الشاب، أنسو فاتي سجّل التهديف لـ برشلونة في المباراة، بعد تمريرة رائعة من جوردي ألبا في اتجاه أنسو فاتي، سجلها النجم الصاعد بقدمه اليمنى في شباك الغواصات الصفراء بالدقيقة 15.


وسقط فاتي في منطقة الجزاء في الدقيقة 33، واحتسب الحكم ركلة جزاء، انبرى لها النجم الأرجنتيني ليونيل ، وسجّلها بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 43، جاء الهدف الرابع لـ برشلونة عبر النيران الصديقة، بعد تمريرة من ليونيل ميسي في اتجاه بوسكيتس ولكن المدافع باو توريس لمس الكرة ويسجل هدفًا عكسيًا في مرماه.

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