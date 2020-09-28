فاتي وميسي يقودان برشلونة للفوز الأول في الموسم

هذا الانتصار منح برشلونة أول ثلاث نقاط له في الليجا لموسم 2020/2021، ليتوجد بالمركز العاشر، فيما يتواجد فياريال في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

افتتح الإسباني الشاب، أنسو فاتي سجّل التهديف لـ برشلونة في المباراة، بعد تمريرة رائعة من جوردي ألبا في اتجاه أنسو فاتي، سجلها النجم الصاعد بقدمه اليمنى في شباك الغواصات الصفراء بالدقيقة 15.



وسقط فاتي في منطقة الجزاء في الدقيقة 33، واحتسب الحكم ركلة جزاء، انبرى لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، وسجّلها بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 43، جاء الهدف الرابع لـ برشلونة عبر النيران الصديقة، بعد تمريرة من ليونيل ميسي في اتجاه بوسكيتس ولكن المدافع باو توريس لمس الكرة ويسجل هدفًا عكسيًا في مرماه.